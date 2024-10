Cevoli a rischio. La decisione entro stasera? Le paole di Iiriti – VIDEO

É sempre più insistente la voce di un possibile esonero del tecnico Roberto Cevoli.

A fine primo tempo il presidente Luca Gallo ed il direttore generale Vincenzo Iiriti sono entrati nello spogliatoio a manifestare il proprio disappunto per un primo tempo inguardabile.

A fine partita, nonostante un’ottima seconda parte di gara, la proprietà ha deciso di riflettere sulla posizione del tecnico e non è escluso che già da stasera possano essere prese decisioni drastiche.

“Siamo molto delusi per il risultato, quello che mi rammarica di più è non poter gioire dopo una giornata di festa come questa. Mi dispiace soprattutto per i tifosi e per la città intera. In questo momento siamo tutti in discussione. Insieme al Presidente stiamo valutando la posizione dell’allenatore”.