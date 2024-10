Reggina: pronto l’affondo per Donnarumma

C’è un giocatore per il quale il Ds Taibi non ha mollato la presa, nonostante il no ricevuto nella passata sessione di calciomercato. Anche se il rifiuto, comunque, è arrivato dalla sua attuale società di appartenenza, il Monopoli. Probabilmente anche indispettito dall’aver perso contemporaneamente due giocatori di grande qualità come Paolucci e Sounas, entrambi passati alla Reggina.

Ma il Ds non molla e proverà ancora a capire se vi sono i margini per arrivare a Daniele Donnarumma, l’esterno che piace moltissimo e che anche in serie B potrebbe fare la differenza. Su Gazzetta del Sud si parla di un possibile affondo la prossima settimana, tenuto conto che il Monopoli è uscito dai play off dopo una sola gara.

Ci potrebbero essere delle contropartite tecniche con gli eventuali ritorni in terra pugliese di Paolucci e Sarao.