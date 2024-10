Turris, Primicile: ‘Ci interessano diversi giocatori della Reggina’

Il blocco di calciatori che dovrà lasciare la Reggina è numeroso. Ma da quello che si sta intuendo nel corso delle trattative appena avviate con diverse società, gli interessi verso i calciatori amaranto, di alcune società, non si concentrano sul singolo. Lo abbiamo detto per il Palermo che ha puntano il proprio mirino su quattro elementi, stesso discorso oggi Gazzetta del Sud lo fa per la Turris: “Siamo appena tornati nel professionismo ha dichiarato il DG Rosario Primicile, ma i nostri progetti sono ambiziosi.

Vogliamo costruire una squadra che possa giocarsela con tutti. Ci interessa Alberto De Francesco, abbiamo sondato il terreno e spero ne possa venire fuori una trattativa. Ma non è l’unico degli amaranto ad interessarci, con il Ds Taibi abbiamo parlato anche di altri“.

Si ipotizza che i dialoghi siano avvenuti anche per i difensori Blondett e Marchi. Vedremo gli sviluppi.