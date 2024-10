Reggina-Alessandria, Corazza vuole il gol dell’ex: ‘Ci proverò, contateci’

14 gol con la maglia della Reggina e quelle ultime otto gare non disputate causa pandemia. Simone Corazza avrebbe potuto metterne dentro altre di reti, ma quelle realizzate sono state sufficienti a contribuire in maniera decisiva alla promozione degli amaranto in serie B.

La Reggina ha deciso di disfarsene nonostante il giocatore avesse espresso il forte desiderio di rimanere, legatissimo all’ambiente ed ai tifosi. Questi ultimi hanno recriminato moltissimo per la sua cessione, mentre per l’attaccante ad Alessandria è arrivata la seconda promozione consecutiva. Partenza sprint in questo campionato nonostante le difficoltà della sua squadra e sei gol fino al momento realizzati, tornerà per la prima volta da ex al Granillo. Un passaggio della sua intervista a Il Piccolo: “Serve il gol dell’ex? Sarebbe il primo per me. Ci proverò, contateci. Due promozioni diverse quelle con Reggina ed Alessandria, adesso mi gioco questa opportunità in B“.