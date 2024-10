Reggina-Alessandria: prevendita assai sottotono. Il dato aggiornato

Si spera in una impennata tra oggi e domani, anche per avere una cornice adeguata all'importanza dell'incontro

La Reggina vuole e deve uscire dal momento di crisi. Sono quattro le sconfitte consecutive, cinque nelle ultime sei gare, tre delle quali al Granillo. Lo stadio, diventato terra di conquista, dovrà necessariamente tornare ad essere il fortino inespugnabile per chiunque, soprattutto in questo particolare delicato momento.

Spesso si è fatto riferimento al pubblico amaranto come ulteriore forza e spinta per la squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà e nell’arco di questa prima parte di stagione, il sostegno è stato costante e massiccio. Si è registrato un calo nelle ultime gare, per esempio nell’infrasettimanale con l’Ascoli ed anche i numeri dell’attuale prevendita non sono esaltanti. Sono poco meno di 300 i biglietti venduti, ricordando che insieme a questi vanno aggiunti i 1733 abbonati e gli accessi tramite accredito. Pochino.