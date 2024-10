Ritenuto esagerato il mercato della Reggina in questa sessione di calciomercato tra operazioni in entrata e quelle in uscita. Non è così per la società che addirittura, secondo quanto riferiscono i colleghi di TuttoC, starebbe trattando l’acquisto di Thiago Cazé, giocatore brasiliano scuola Santos, piede mancino, da pochissimo libero dopo la risoluzione con la Carrarese.