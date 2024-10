Reggina: tutto facile nel test contro il Taurianova Academy

Mister Pergolizzi per il primo test stagionale, ha dovuto fare a meno di una serie di acciaccati. Oltre a Rosseti, fuori dall’inizio della preparazione per un problema fisico, non hanno partecipato al match anche Mungo, Adejo e Renelus. Nel primo tempo questo lo schieramento:

REGGINA (3-5-2): Lumia, Bonacchi, Ingegneri, Cham; Vesprini, Ba, Perri, Salandria, Porcino; Provazza, Barranco. All. Pergolizzi.

Amaranto in vantaggio dopo circa venti minuti, grazie ad un errore della difesa ospite e Barranco solo davanti al portiere segna il suo primo gol in maglia amaranto. Il raddoppio arriva qualche minuto più tardi. dopo una respinta su angolo, Ba manda in rete. Spunto di Provazza e Bonacchi realizza. Bravo Perri con un tiro dalla distanza per il 4-0, chiude il primo tempo e la sua partita Barranco con una doppietta, 5-0 la prima frazione.

Secondo tempo

REGGINA (3-5-2): Martinez, Bonacchi, Girasole, Mariano; Pedalino, Zucco, Laaribi, Barillà, Malara; Provazza, Ragusa. All. Pergolizzi.

Quasi totalmente cambiata la formazione nella seconda parte. Provazza si procura un calcio di rigore realizzato da Barillà. Dopo essersi speso come al solito per i compagni, trova il gol anche lo stesso Provazza, è la rete de 7-0. C’è spazio anche per Ragusa che trova la rete dell’8-0, nel frattempo rispetto alla formazione del secondo tempo, Pergolizzi ha inserito Parodi e Chirico. Chiude il tabellino dei marcatori Zucco e anche il match. 9-0 il risultato finale. Ovviamente si attendono test più impegnativi, ma comunque un allenamento utile per verificare condizione fisica e primi meccanismi di gioco.