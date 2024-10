Reggina, anche Solerio in uscita: due le ipotesi

Il mercato della Reggina è sempre in fermento. Ufficializzata la cessione di De Francesco allo Spezia, si aspetta la stessa sorte per Bianchimano al Perugia, con trasferimento posticipato al termine della stagione.

In uscita c’è anche Solerio, difensore sin qui quasi sempre impiegato da Maurizi. Il diretto interessato, lombardo di nascita, ha chiesto la cessione per potersi avvicinare a casa.

La Reggina, che lo ha prelevato in prestito dall’Avellino, non si opporrà. Due al momento le ipotesi valutate. La soluzione più probabile vede il trasferimento di Solerio all’Albinoleffe, nel girone B di serie C.

Ieri la formazione allenata da Alvini ha superato nel posticipo di giornata il Renate secondo in classifica e grazie ai tre punti ottenuti condivide la quinta piazza con la Reggiana a quota 29, avendo giocato però una partita in più rispetto agli emiliani.

Il club lombardo è alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato e lo ha individuato in Solerio, ricevendo l’ok del difensore classe ’92. Al rientro in Italia del procuratore del giocatore, le parti si aggiorneranno alla ricerca della fumata bianca. Dovesse sfumare l’Albinoleffe, Solerio potrebbe intanto rientrare all’Avellino, in attesa (o meno) di una nuova cessione.

pa.rom.