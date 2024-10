Reggina, Bandecchi: “Unicusano farà offerta per acquisire il 50%”

Parla direttamente dal suo profilo instagram ufficiale Stefano Bandecchi rilasciando importanti dichiarazioni sulla manifestazione d’interesse per acquisire il titolo della Reggina. Di seguito il testo integrale del suo post:

Volevo dire che l’università da Niccolò Cusano farà un’offerta per acquisire il 50% della Reggina , la Reggina 2023, cioè la Reggina che ripartirà dal campionato in serie D. Se troviamo degli imprenditori, ma credo che chi se ne sta occupando riuscirà a farlo, degli imprenditori seri che vorranno acquisire l’altro 50%, sette, otto o dieci imprenditori più sono e meglio è.

L’università Niccolò Cusano tenterà di traghettare la Reggina fino alla serie C. In serie C poi noi abbandoneremo la Reggina, dato che il calcio non è il nostro core business, ma l’università Niccolò Cusano si impegna.