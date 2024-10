Reggina-Bari, la voce dei tifosi amaranto: ‘Ritrovato il giusto approccio della squadra’

I tifosi della Reggina dopo il match contro il Bari, sono delusi per il gol subito su punizione, allo stesso tempo soddisfatti per l’approccio degli amaranto al match, alla luce delle ultime prestazioni non del tutto brillanti.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Antonino Barillà (Campione del mondo di tiro al volo)

Meritavamo la vittoria, la squadra ha reagito bene rispetto al match contro il Francavilla. Ancora possiamo credere in un progetto importante. Peccato, probabilmente abbiamo sofferto sulle fasce. La scelta di Blondett non mi ha convinto. Un grande in bocca al lupo per il prosieguo del campionato.

Giovanni Latella (delegato sport Comune di Reggio Calabria)

Una grande festa di sport tra due tifoserie gemellate. Questo è il vero calcio senza situazioni violente, oggi meritava i tre punti la Reggina che ha avuto molte occasioni contro il Bari. La mischia e il goal ci ha negato la vittoria, comunque sei punti di vantaggio sono un buon bottino. Oggi si è ritrovato lo spirito del girone di andata.

Renato Raffa (tifoso della Reggina)

Abbiamo visto nel Bari, una buona squadra ben messa in campo. L’arbitro non ha fischiato, c’era fuorigioco per loro. Si sarebbe potuto giocare a lungo, ma loro su azione non ci avrebbero segnato. Abbiamo acquisito un punto all’andata ed un punto al ritorno, va bene così.

Rita Calluso (tifosa della Reggina)

Ci aspettavamo la vittoria, ci siamo illusi poi è arrivato il pareggio. Abbiamo conquistato un punto prezioso per la classifica.

Domenico Mandalari (tifoso della Reggina)

Un punto guadagnato, siamo a +6 sul Bari, potevamo vincerla visto che anche la Ternana ha pareggiato, va bene così, grande spettacolo sugli spalti grazie anche al gemellaggio rinnovato con i tifosi avversari. Denis è un grande calciatore, abbiamo giocato meglio delle ultime volte, il percorso è lungo e dobbiamo farcela.

Demetrio Marcianò (fotografo di Forza Reggina)

Un ottimo punto contro il Bari che è stato costruito per vincere il campionato. Potevamo essere più bravi per mantenere il vantaggio. Grande spettacolo sugli spalti, pubblico di categoria superiore.

