Reggina-Bari, la voce dei giornalisti amaranto: ‘Buona prestazione, si poteva vincere la partita’

La voce degli addetti ai lavori con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. In una bellissima giornata di sport suggellata dal gemellaggio delle tifoserie, le due squadre non si sono risparmiate in campo, gli amaranto hanno imposto buon gioco, il Bari ha raggiunto il pareggio. Cosa ne pensano i giornalisti locali?

Ai microfoni di CityNow Sport:

Antonio Spina (Approdonews)

“Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, arrivato in extremis da un’azione confusa del Bari. Buona prestazione della squadra che ha gestito bene il match, bellissimo il gol di Denis, da vero centravanti”.

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo)

“La partita è stata condizionata da un pessimo arbitraggio. La Reggina si è compattata, non ho visto sbavature, al netto dell’azione confusa finale”.

Giorgia Rieto (Onlinemagazine, RegginaTV)

“Non avremo più il peso di affrontare il Bari. Punto importante, Denis e Sounas i migliori in campo secondo me. Il mio auspicio è di vedere il prossimo anno entrambe le squadra in serie B”.

Antonello Placanica (direttore di Forza Reggina)

“La Reggina ha giocato una partita intelligente nonostante le varie difficoltà. Il Bari si è ritrovato il gol del pareggio senza aver fatto molto per costruire il pareggio. Negli ultimi 20 minuti non c’è stato nulla facesse pensare al pareggio”.

Franco Pellicanò (presidente USSI Calabria)

“Il Bari ha fatto poco per meritare questo pareggio, la Reggina poteva guadagnare i tre punti. Probabilmente doveva essere effettuata qualche sostituzione prima. Spero in vista dei prossimi impegni che possano essere recuperati tutti i giocatori per non dover utilizzarli in ruoli diversi, come ad esempio è accaduto per Blondett oggi”

Valerio Chinè (giornalista della Gazzetta del Sud)

“La Reggina per tre quarti di partita ha dettato il gioco, dimostrando di avere qualche cosa in più del Bari. Il pareggio è stato davvero rocambolesco, la sensazione è che ci fosse il fuori gioco, l’arbitro a velocità normale difficilmente avrebbe potuto decidere. E’ comunque ritornata la Reggina che conosciamo, ottime le prestazioni di Sounas e Denis”.