Reggina, Bonanno: ‘Da Reggio partono attacchi, da fuori fiducia e stima’

Un altro passaggio dell’intervista rilasciata dal DT Bonanno a Gs Channel è quello riguardante la società e il gruppo squadra: “La Reggina non appartiene a questa categoria. Abbiamo una impostazione diversa da tutte le altre società, importante e significativa a partire dalla possibilità di allenarsi in un centro sportivo come il Sant’Agata seppur quest’ultimo necessita di interventi.

Il gruppo squadra esalta il lavoro dei dirigenti, sono i calciatori stessi a riconoscere che il modo di operare non appartiene a questa categoria e questo ci fa molto piacere, continuano a ripetere di avere tutto quello che serve. Qualche problema lo abbiamo avuto fuori, perchè purtroppo da Reggio partono degli attacchi che da qualche procuratore o calciatore vengono recepiti in un certo modo (vedi questione stipendi), ma lasciamo perdere.

Dal punto di vista sportivo la Reggina è collocata in un livello altissimo, dispiace che questo non venga riconosciuto a livello locale, però dall’esterno si percepisce fiducia e stima nei nostri confronti”.