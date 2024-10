Reggina, bordate di Nato Martino: “Cosi non c’è futuro. Giuffrida poco educato”

Si fa fatica, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate, a pensare a Nato Martino come un socio della Reggina. Intervenuto ai microfoni di Antenna Febea, Martino non ha risparmiato critiche e preoccupazioni. Sul centrocampista Giuffrida, arrivato nelle scorse settimane alla corte di Maurizi, Martino ha specificato come ‘l’educazione, rispetto all’agonismo, è un’altra cosa. Ripensando al suo comportamento quando vestiva la maglia della Vibonese forse la società non è stata attenta. Porcino e De Francesco? Non so se è stata effettuata la scelta giusta, spero verranno sostituiti da giocatori altrettanto validi’.

Dal presente al futuro, il socio di minoranza si sofferma sulle difficoltà societarie: “Servono investimenti importanti, la Reggina strutturata in questo modo non ha futuro. Per un campionato del genere servono circa 2 milioni e mezzo, senza dimenticare ai costi importanti provenienti dalla gestione del S.Agata. Non credo che il presidente Praticò e gli altri soci abbiano voglia di rimettere ogni anno somme ingenti”.