Reggina, Branca: ‘Fideiussione? I tifosi stiano tranquilli. Curva Sud, la notizia più bella’

La data ufficializzata è quella del 16 settembre, non dovrebbero esserci altri rinvii. Ci si prepara dunque all’inizio della nuova stagione, alla fine di una estate tribolata e probabilmente senza precedenti per il calcio italiano, con particolare riferimento a quanto è accaduto e sta accadendo in serie B e C.

Nel frattempo le squadre lavorano e si preparano per arrivare pronti al primo appuntamento e tra queste ovviamente anche la Reggina. Anche in casa amaranto non sono mancate le problematiche, ultima quella riguardante la fideiussione. Di questo ed altro ne ha parlato il Club Manager Giusva Branca ai colleghi di RNP: “Era messo in conto di dover rifare la fideiussione. La Reggina ha agito nel rispetto delle regole, si tratta di una fideiussione inefficace, concetto diverso rispetto ad una non valida.

I tifosi possono stare tranquilli, non ci sarà alcun problema.

Il Granillo sarà ok per il debutto in campionato, proprio come avevamo previsto. Il ritorno della Curva Sud? E’ la notizia più bella che poteva esserci. Senza la Curva è inutile parlare di progetti ed ambizioni”.