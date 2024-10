Reggina-Brescia, la probabile formazione amaranto: subito Giraudo?

Mai come in questa occasione, tante sono le incognite sull'undici iniziale che sceglierà mister Toscano

Mai come in questa circostanza tante sono le incognite su quello che potrà essere lo schieramento iniziale scelto da mister Toscano. Il covid ha praticamente colpito quasi tutti i calciatori, diversi dei quali si sono uniti al gruppo qualche giorno addietro e quindi con pochissimi allenamenti effettuati. Arrivano indiscrezioni riguardo una condizione fisica non ottimale per Gianluca Di Chiara e vista la cessione di Liotti al Cosenza, potrebbe essere da subito gettato nella mischia l’ultimo arrivato Giraudo, mentre tra i pali Micai potrebbe riprendere il suo posto, visto che Turati è arrivato a Reggio solo da qualche giorno.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Micai, Adjapong, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara (Giraudo), Hetemaj, Crisetig, Cortinovis, Rivas, Galabinov, Bellomo. All. Toscano