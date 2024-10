Reggina-Catania: amaranto in vantaggio con il solito Corazza ed un gol regolare annullato

Finisce con gli amaranto in vantaggio per 1-0 la prima frazione di gioco. Inizio arrembante degli amaranto che dopo due minuti ed a conclusione di una splendida azione tra Reginaldo, Bianchi, Garufo, palla sui piedi del solito Corazza che la mette in rete. I rossozzurri accusano il colpo e la Reggina continua a macinare gioco ed occasioni. Un gol regolare, neanche a dirlo, di Corazza, viene annullato dal segnalinee sotto la tribuna. Come testimonia lo scatto pubblicato, la posizione era regolare, alle spalle di Furlan, l’estremo difensore, ben due giocatori.

Il Catania si affaccia dalle parti di Guarna dopo 37 minuti, la conclusione ravvicinata di Mazzarani è pericolosissima, bravissimo il portiere reggino a mandare in angolo. Finale di primo tempo con gli amaranto in leggero affanno, finisce comunque 1-0.