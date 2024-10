Reggina, Cevoli: “Vittoria fondamentale, ora non molliamo”

Cevoli torna sulla panchina amaranto e la Reggina ritrova la vittoria. Martiniello decide sul campo della Cavese, le parole di Cevoli ai microfoni di Antenna Febea.

“Sono contento per i ragazzi, si sono messi a completa disposizione. L’avevamo preparata così, giocando bassi e ripartendo in contropiede sfruttando la loro difesa alta. Abbiamo vinto con sofferenza, a onor del vero però bisogna dire che c’era un rigore netto su Kirwan. I ragazzi l’hanno interpretata bene anche se nel primo tempo siamo stati troppo imprecisi. Condizione fisica? Bisogna centellinare le forze, mancano solo tre partite, c’è qualcuno acciaccato. Sceglierò di volta in volta chi sta meglio. Non abbiamo ancora fatto niente, sono arrivati tre punti importantissimi ma non dobbiamo mollare e da domani si pensa alla Casertana. Franchini migliore in campo? Ha qualità importanti, fisicamente è sopra la media. Deve capire alcuni equilibri ma credo abbia un grande futuro davanti. Martiniello? Sognavamo il gol dell’ex al novantesimo, è stato bravo lui ad entrare con il giusto atteggiamento”.