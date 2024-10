Reggina, Cevoli: “Amaro in bocca per la beffa finale. C’era un rigore per noi”

Le parole del tecnico amaranto dopo il beffardo pareggio arrivato nei minuti finali al Granillo contro il Trapani.

“C’è il rammarico per averla pareggiata al novantesimo, anche perchè credo ci fosse un rigore per noi al 94′. Ora ci riposiamo e carichiamo le batterie in vista del 2019. All’andata eravamo rimasti male per aver perso in quel modo, oggi ci tenevamo tanto a rifarci e l’abbiamo fatto sul campo. Cresciamo giornata dopo giornata, la squadra ha disputato una grande partita, peccato per l’episodio che nel finale ci ha fatto perdere 2 punti. Gallo al Granillo? Volevamo mostrargli quanto la squadra fosse viva e tosta, i ragazzi hanno fatto vedere quanto tengono alla maglia e alla Reggina. Il nuovo presidente è venuto a salutarci, dopo le feste speriamo ci possa essere un incontro più approfondito. Torneremo in campo il 9 per gli allenamenti, giocare il 16 gennaio è una cosa che non sta ne in cielo ne in terra visti i pochi giorni a disposizione. Abbiamo chiesto lo spostamento, vedremo se verrà accolto. Faccio gli auguri di un felice e sereno 2019 ai tifosi amaranto”.