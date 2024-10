Reggina-Cevoli ecco i dettagli. C’è anche il giorno di Belardi

Ci siamo, il momento è arrivato ed anche le dichiarazioni del DS Magoni, avevano in qualche modo messo la parola fine all’avventura di Roberto Cevoli sulla panchina del Renate.

Il percorso che porterà alla firma con la Reggina si svilupperà in questi giorni, esattamente tra oggi e domani. Il prossimo tecnico degli amaranto ha chiesto alla sua società di poter rescindere quel contratto che lo vincola anche per la prossima stagione, lo farà nella giornata di oggi. Dispiaciuto per l’interruzione di un rapporto che era stato consolidato con il rinnovo, Roberto Cevoli spiegherà a presidente e direttore sportivo, cosa significhi per lui tornare a Reggio ed allenare la Reggina.

Lo aveva fatto in maniera chiara nel corso dell’intervista che ha rilasciato a City Now Sport qualche giorno addietro, lo ribadirà con forza e sincerità ai dirigenti del Renate. Il secondo passo, l’incontro di giovedi con i Praticò e Massimo Taibi. L’accordo già c’è, sarà per una stagione, arriverà la firma, che rappresenta a questo punto solo una formalità.

La settimana si concluderà con l’incontro di sabato tra i vertici della società, ovviamente il direttore sportivo e Belardi. Anche in questo caso i discorsi sono in stato avanzato, anche se Emanuele ha chiesto qualche giorno di tempo in più per decisioni importanti che sarà “costretto” a prendere riguardo il ruolo che ricopre all’interno del Coni Campania e la sua scuola calcio. Dirigere il settore giovanile della Reggina è impegno considerevole e che richiede un impiego di tempo notevole.