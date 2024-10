Reggina, Cevoli: “Non sono queste le gare da vincere”

Le parole del tecnico amaranto dopo il ko di Catanzaro: “Sapevamo di affrontare una squadra forte e che avremmo dovuto sfruttate le occasioni create, purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle, qualcuna anche clamorosa. All’inizio del primo tempo il Catanzaro ci ha messo in difficoltà, il gol invece è arrivato in un momento di calma. Peccato, un altro gol subito nel finale, secondo me avremmo meritato il pareggio anche se vanno fatti i complimenti al Catanzaro. Contente confermato dopo Catania? Il ragazzo ha grande carattere e oggi l’ha dimostrato, ha risposto da ottimo portiere dopo l’errore di Catania. Subito un gol evitabile ma bisogna anche dire bravi ai nostri avversari. Avevamo preparato la partita per partire in contropiede alle spalle dei centrocampisti, soprattutto nel primo tempo lo abbiamo fatto bene ma non siamo riusciti a fare male. Sappiamo che non sono queste le partite da vincere”.

fonte: antenna febea