Reggina, Cevoli: “Più forti dei problemi. Combattiamo tutti insieme”

Le parole del tecnico amaranto dopo il successo amaranto sul campo della Casertana: “Colpo importante, ce lo aspettavamo perchè i ragazzi volevano rifarsi dal brutto secondo tempo con la Cavese, La squadra sta bene anche fisicamente, non ha risentito dei tre impegni ravvicinati. Vittoria meritata anche per i problemi fuori dal campo, che non hanno pesato psicologicamente sui ragazzi, hanno mostrato attaccamento e gettato il cuore oltre l’ostacolo. Stiamo combattendo tutti insieme, e il direttore Taibi lo fa ancora di più. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molte uscite, potevamo fare più male alla Casertana. Nel secondo tempo abbiamo segnato con cinismo e un pò di fortuna, poi è stato bravo Confente a salvare il risultato. Ci tengo a sottolineare la forza dei ragazzi, assicuro che non è facile in questa situazione. Adesso arrivano tre giorni importanti, noi quello che potevamo fare sul campo l’abbiamo fatto”.