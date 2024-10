Reggina, Cevoli: “In una settimana dall’Inferno alle due vittorie”

Le parole del tecnico amaranto dopo la vittoria sul campo della Sicula Leonzio, bis dopo il successo sul Rieti: “Vinto meritatamente, faccio i complimenti ai ragazzi per la perfetta interpretazione della gara. Abbiamo rischiato poco o nulla, i ragazzi volevano proseguire la striscia positiva dopo l’ottimo finale in rimonta con il Rieti. L’unica nota stonata è il gol preso allo scadere, mi sarebbe piaciuto finire 2 a 0. La Sicula Leonzio è una buona squadra che gioca a calcio, ma oggi ha trovato una Reggina che ha interpretato bene la gara, la vittoria evidenzia i nostri meriti. Al 70’ di Reggina-Rieti eravamo all’inferno, oggi parliamo di due vittorie consecutive, questo è il bello del calcio. Adesso bisogna tenere i piedi per terra, serve la concentrazione e l’attenzione viste oggi. Bisogna recuperare in fretta le energie in vista dell’impegno infrasettimanale con la Cavese, sappiamo che i 3 impegni ravvicinati sono complicati da gestire”.