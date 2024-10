Reggina-Chievo: la probabile formazione amaranto. Ci saranno dei cambi

Terza partita in una settimana ed anche in questa occasione mister Baroni interverrà sull’undici iniziale con alcune novità. Il tecnico ha comunque sottolineato per l’ennesima volta che le scelte sulla formazione che parte sin dal primo minuto, vengono effettuate in base a diversi parametri, ribadendo quanto possano risultare importanti quelle che lui chiama “staffette”, nel corso della partita. Non ci sarà Loiacono squalificato ed ovviamente anche Folorunsho, ancora fermo ai box e proprio in virtù della mancanza di un suo sostituto naturale, la Reggina si potrebbe schierare con un centrocampo più robusto. Queste le possibili scelte:

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Cionek, Stravropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Crimi; Bellomo, Montalto, Edera. All. Baroni