Reggina, Inzaghi: ‘Abbiamo 49 punti. Ribalteremo le sentenze’

Il giorno dopo la seconda penalizzazione ed alla vigilia di Reggina-Como. Mister Inzaghi in conferenza stampa: “La classifica? Continuo a pensare che abbiamo 49 punti, non cambia nulla. Siamo vicinissimi a raggiungere un traguardo prestigioso e quindi è necessario vincere questa partita per continuare a sognare. Sapevamo che potevano arrivare queste sentenze, ma le ribalteremo ed è per questo che bisogna fare bene con il Como e tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Non mi interessa quello che segna oggi la classifica, ma quanti punti abbiamo guadagnato sul campo e se domani dovessimo arrivare a 52, saremmo vicini al traguardo. Possiamo giocare con entrambi i moduli, in ogni caso conta essere aggressivi. Aspetto di sapere come sta Gagliolo che si è allenato, ma quello che conta è lo spirito. Spero che il pubblico venga a sostenerci, abbiamo bisogno di loro. Cionek ha ammesso l’errore ed è stato immediatamente perdonato da tutti. Se dovessi andare in guerra è il primo che porterei, combatte come pochi. Pochi gol degli attaccanti? Segnano tutti ed infatti siamo tra i migliori attacchi della cadetteria. poi non dimenticate che abbiamo avuto fuori per tanto tempo Galabinov che poteva darci tanto”.

“Il Como non lo scopro io, ha forse il migliore attacco della serie B, ma se abbiamo sei punti in più vuol dire che fino al momento siamo stati più bravi. E poi ripeto, c’è un traguardo bellissimo che vogliamo raggiungere. Tutti abbiamo voglia di respirare un’aria bella. Ripetiamo la prestazione di Frosinone e vedrete che il risultato arriverà. Non ho rimpianti, tutti hanno avuto la possibilità di poter dimostrare il proprio valore, forse l’unico che poteva avere qualche minuto in più è Bondo, ma i nostri centrocampisti sono stati tra i più forti del campionato”.