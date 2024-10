Reggina, Corazza: ‘Segnare sotto la curva è sempre una grande emozione’

"L'arrivo di Denis un bene per tutti. Toscano chiede il massimo anche in allenamento"

Bomber inaspettato. La grande attesa era per Denis e Reginaldo ed invece in queste prime cinque giornate di campionato è stato Simone Corazza a mettere la palla dentro la rete per ben cinque volte. Fruttando punti pesanti per la Reggina e diventando pedina inamovibile dell’attacco amaranto. Ospite di Passione Amaranto in onda su Reggina Tv, il calciatore ha iniziato parlando con rammarico del gol regolare annullato: “Si, mi ha dato parecchio fastidio, soprattutto perchè era arrivato in un momento importante della gara. Ci avrebbe portato sul 2-0 e quindi ad affrontare il resto dell’incontro con più tranquillità.

La mia posizione è quella di seconda punta che diventa punta centrale. Ho fatto tutti i ruoli del reparto offensivo e poi sacrificio, tanto, quello che ci chiede il mister ogni settimana. Adesso sta girando bene e sono in forma, ma dico davvero il merito è di tutti e dell’atteggiamento complessivo della squadra.

Il campionato è ancora lungo, pensiamo partita dopo partita e soprattutto ci concentriamo su noi stessi.

Qui si percepisce un entusiasmo pazzesco. Con i risultati poi quest’ultimo è sempre più crescente e vedere 12.000 persone all’interno dello stadio è davvero un grande stimolo per tutti noi. Poi quella curva è incredibile, segnare sotto quel settore è qualcosa di indescrivibile.

Mister Toscano come dicono tutti è un vero martello. Ci chiede attenzione massima anche durante il corso degli allenamenti, un perfezionista sempre sul pezzo.

Qui c’è tanta concorrenza, positiva, è un bene avere caratteristiche diverse per essere sempre utile al gruppo. Denis è stato un grande stimolo non solo per me ma per tutti, vista la sua qualità, la sua esperienza, il suo valore.