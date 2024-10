Reggina: ha smesso Corazza, è ripartito Denis

Due calciatori in doppia cifra per la Reggina. 24 reti per la coppia d’attacco degli amaranto con il bomber Corazza, non più capocannoniere assoluto del campionato (superato da Antenucci) e German Denis, strepitoso nel percorso di gare dalla Viterbese alla Vibonese.

Come se i due si fossero passati il testimone in fatto di realizzazioni, tenuto conto che il numero 18 ha realizzato la sua ultima rete in occasione della trasferta di Teramo, mentre dalla partita successiva, quella vinta nel finale contro la Viterbese, ha ripreso a fare gol l’argentino. E non sembra abbia intenzione di fermarsi, perchè è evidente il suo stato di forma nettamente migliore rispetto alla parte iniziale della stagione. Tutti pesanti i suoi gol da quel momento, a partire proprio dal rigore trasformato con freddezza contro i laziali, poi la rete del pareggio e l’assist per Reginaldo a Lentini, la calma glaciale nella trasformazione del penalty a Bisceglie al quarto minuto di recupero, la prodezza con il Bari ed il tiro dagli undici metri a Vibo che ha riportato la Reggina al successo. Prima di questo filotto Denis aveva realizzato quattro reti con due doppiette (AZ Picerno e Avellino).

