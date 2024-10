Reggina: corsa a quattro per Corazza. L’attaccante potrebbe aver già scelto, ma…

“Tutti vogliono Corazza“. Sono tanti i giornali che dedicano questo titolo all’attaccante della Reggina. Ed in effetti le società interessate al calciatore nel corso di questa prima parte di calciomercato sono state davvero tante, quelle che rimangono in lizza esattamente quattro e tutte fortemente intenzionate ad arrivare al centravanti. Il Modena la prima che si è fatta avanti tanto da far credere ad una trattativa avviata verso la sua conclusione, ma non è stato così.

L’ambizioso Avellino è in scia e vorrebbe regalare all’esperto tecnico Braglia il colpo da novanta. Poi il Perugia, entrato nella combinazione attraverso i dialoghi avvenuti per l’esterno Di Chiara e forse altro. Ma sia i canarini come anche gli irpini ed i biancorossi, dovranno fare i conti con un agguerritissimo Palermo, ad oggi la società che sembra abbia spinto di più, seppur ancora non per come l’entourage del calciatore vorrebbe (durata del contratto).

E si, perchè alla fine, quando sono in tanti a cercarti, come nel caso di Simone Corazza, hai la possibilità di scegliere ed è quello che in questo momento vuole fare il centravanti amaranto. O forse lo ha già fatto, nel senso che da più parti arrivano indiscrezioni su una scelta che il capocannoniere della Reggina avrebbe indirizzato in maniera precisa. Destinazione Palermo, probabilmente stuzzicato anche dall’idea che insieme a lui, potrebbe arrivare il compagno di squadra Nicolò Bianchi. Ma, come detto, la richiesta contrattuale di Corazza, al momento, lascia le posizioni in attesa.