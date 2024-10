Reggina: i primi due Over salutano. Adesso attesa per Corazza e Bianchi

L’avevamo scritto qualche giorno addietro che questa sarebbe stata la settimana delle prime uscite. Ed in effetti tanto si è mosso in casa Reggina e tanto ancora si dovrà ancora muovere. Si è anche detto del paradosso delle prime operazioni effettuate, che riguarda due calciatori di rientro dai prestiti, per i quali si era pensato a possibili difficoltà per una nuova eventuale destinazione ed invece Baclet e Zibert, sono i primi Over a salutare la società amaranto.

Per il primo, il trasferimento ufficiale al Potenza avverrà nella giornata di oggi. Il presidente Caiata e la sua società sono riconosciuti per avere avuto nel corso di questi anni la capacità di rilanciare calciatori apparentemente finiti ed avanti con l’età. Hanno scommesso su Baclet e sono convinti di poter avere ragione anche stavolta.

Urban Zibert, dopo il rifiuto alla Turris, è riuscito nell’intento di avvicinarsi a casa ed ha firmato per il Mantova. Nelle prossime ore si attendono novità riguardo le posizioni di Corazza e Nicolò Bianchi.