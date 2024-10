Reggina-Crotone: il dato aggiornato dopo il primo giorno di prevendita

Inizia con il botto il primo giorno di prevendita. E’ bene ricordare che la società, per far affluire quanta più gente possibile al Granillo, ha deciso per prezzi assolutamente popolari e questo è stato un forte richiamo per tanti tifosi. Ci si rende conto che quella di sabato e la gara quasi della vita, sportivamente parlando, ed allora è necessario che i calciatori sentano il sostegno ed il calore della gente di Reggio che in queste circostanze si esalta. Siamo certi che tutti si stringeranno intorno alla Reggina e tiferanno dal primo fino all’ultimo minuto, ma sarà necessario che la squadra trascini il pubblico attraverso una prestazione che non può essere sbagliata.

Buon inizio di prevendita

A conclusione della prima giornata di prevendita, il numero di biglietti staccati è molto interessante con più di 1200 tagliandi venduti, un numero destinato a crescere ed anche di molto fino a sabato pomeriggio. Nei momenti di difficoltà i tifosi amaranto hanno dimostrato di esserci sempre, speriamo ci siano anche i calciatori.