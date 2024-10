Reggina da incubo, serataccia amaranto: il Brescia ringrazia e sbanca il Granillo

Una delle più brutte prestazioni stagionali per gli amaranto, non basta la reazione nel finale: il Brescia si impone per 2a1

La Reggina scivola con le ultime della classe. Dopo il pareggio esterno con il Benevento, gli amaranto invece di reagire all’occasione sfumata fanno ancora peggio, cadendo al Granillo contro il Brescia. Pessima la prova della formazione di Inzaghi, una delle peggiori stagionali: ospiti sul 2a0 con Mangraviti e Rodriguez, nel finale rabbiosa reazione della Reggina che accorcia le distanze con Bouah ma non riesce ad evitare la sconfitta.

Le scelte iniziali

Nel 3-5-2 della Reggina, Inzaghi sceglie il tandem offensivo Strelec-Menez. In mediana si rivede il trio protagonista nel girone d’andata Mayer-Fabbian-Hernani, Pierozzi e Liotti sulle corsie esterne. Brescia di Gastaldello con il 4-3-2-1, Rodriguez e Listkowski dietro l’unica punta Ayè.

Il Brescia esce meglio dai blocchi di partenza, sin dalle prime battute è una Reggina spenta quella che prova ad opporsi alle rondinelle. Al minuto 9 primo brivido in area amaranto: su cross dalla sinistra incertezza di Colombi che non esce, Bisoli da metri zero non ne approfitta.

Due giri di lancetta e gli ospiti trovano il vantaggio da azione d’angolo: la difesa amaranto (specie Menez) è lenta a risalire, il cross sporco di Jallow trova la deviazione vincente di Mangraviti.

La Reggina non ha alcun sussulto al gol subito, il Brescia ha il comando del centrocampo e trova con troppa facilità le linee tra mediana e attacco. Soltanto cross per Strelec, sia per uscire dalla fase difensiva che per provare ad offendere, questo l’unico ‘schema’ della Reggina nel primo tempo con le corsie esterne bloccate e un Menez assente.

Reggina da dimenticare

Centrale il destro di Strelec al 40′, al minuto 42 tra i fischi del Granillo Aye va vicino al raddoppio ma trova Colombi a dirgli di no, pochi secondi e lo stesso attaccante del Brescia calcia alto da azione d’angolo. Bruttissima la prova offerta dalla Reggina nel primo tempo, tra i peggiori 45 minuti della stagione.

Inizia la ripresa, Inzaghi prova da subito a invertire la triste tendenza del primo tempo con gli ingressi di Canotto e Bouah in luogo di Cionek e Liotti. L’impatto degli amaranto è buono, un Andrenacci strepitoso però si oppone prima a Loiacono e poco dopo al colpo di testa di Fabbian.

La reazione della Reggina, in pratica, è tutta qui. Dopo aver sofferto ad inizio ripresa il risveglio degli amaranto, il Brescia torna a prendere in mano il pallino del gioco. Colombi attento al 52′ sul destro di Listkowski, enorme il sospiro di sollievo al minuto 57 con Rodriguez che su corner dalla sinistra non trova la deviazione vincente a pochi metri dalla porta.

La Reggina torna a rendersi pericolosa al 61′, il destro di Hernani però termina a lato. Amaranto incapaci di pungere in modo convincente, il Brescia ancora da angolo trova il meritato gol del 2a0. Azione simile al gol che aveva sbloccato la contesa, stavolta è Rodriguez con un tocco sotto misura ad approfittare di una difesa amaranto addormentata nell’alzare la linea.

Reggina inguardabile, il Brescia approfitta di una prestazione decisamente negativa della formazione di Inzaghi. Calci piazzati che sono l’attore protagonista al Granillo, ancora da un corner arriva la rete con Bouah che trova la girata vincente e al minuto 76 accorcia le distanze.

Inzaghi prova il tutto per tutto e inserisce prima Gori e Rivas (fuori Menez e Strelec) e successivamente anche Galabinov, amaranto a trazione anteriore nel finale. Il Brescia si trincera in difesa a protezione di un vantaggio preziosissimo, Reggina che va all’assalto alzando la palla per le due torri. All’88’ amaranto a un soffio dal pareggio, è strepitosa la risposta di Andrenacci sul colpo di testa di Galabinov che sembrava tradursi nel 2-2.

Finale ad alta tensione, diversi gli attriti con l’arbitro Meraviglia che espelle Rodriguez e Pierozzi pochi secondi prima del triplice fischio. Finisce 1-2, la tardiva reazione non basta ad una Reggina che cede meritatamente al Brescia. Ennesimo ko interno per gli amaranto, nel prossimo turno chiamati ad una mezza impresa sul campo del Frosinone capolista.