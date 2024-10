Reggina, dal Ravenna l’ultimo acquisto. Salta l’ennesimo scambio. Il resoconto

Acquisto sul gong. Si chiude il mercato, la Reggina negli ultimi minuti ha chiuso l’ultimo acquisto. Arriva in amaranto l’attaccante Falou Samb, senegalese classe ’97. Ex primavera del Genoa, Falou Samb nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Ravenna (girone B di serie C) realizzando 2 gol in 14 presenze.

Il club amaranto ha ufficializzato nell’ultimo giorno anche l’arrivo dalla Roma, con la formula del prestito, dell’attaccante Filippo Franchi. Classe ’98, Franchi nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Akragas, realizzando 1 gol in 16 presenze.

Particolarmente dense le ultime 24 ore di mercato: sempre oggi la Reggina ha ufficializzato anche la cessione di Porcino al Catania (attesa da giorni) e lo scambio con l’Olbia che ha visto Silenzi trasferirsi in Sardegna e l’attaccante Davide Arras vestire l’amaranto.

Nonostante le diverse proposte, resta in amaranto il centrocampista brasiliano Mezavilla. La speranza della società era quella di chiudere anche in questo caso un’operazione di scambio (vicina alla fumata bianca quella con Finizio della Casertana ) ma alla fine Mezavila è rimasto alla corte di Maurizi.

L’ELENCO COMPLETO dei movimenti in entrata e in uscita effettuato dal club amaranto nel corso della sessione invernale di mercato.

Operazioni in entrata: Giuffrida (svincolato), Armeno (prestito dal Novara), Hadziosmanovic (prestito Sampdoria), Castiglia (prestito Triestina), Provenzano (definitivo Cuneo), Ferrani (definitivo Alma Juventus Fano), Condemi (svincolato), Arras (prestito Olbia Calcio), Franchi (prestito AS Roma), Samb Falou Ndiaye (prestito Genoa)

Operazioni in uscita: Maesano (definitivo Triestina), Di Livio (prestito Matera), Tazza (rientro prestito Benevento), De Francesco (definitivo Spezia), Di Filippo (definitivo Cuneo), Solerio (prestito Albinoleffe), Bianchimano (definitivo Perugia Calcio), Silenzi (definitivo Olbia Calcio), Porcino (definitivo Calcio Catania)

foto: gazzettadimantova.it