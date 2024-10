Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha ufficializzato la data del Consiglio Federale.

Lunedì 8 giugno sarà la data che i tifosi amaranto, e non solo, stanno aspettando per conoscere il destino a seguito del campionato attualmente in stallo a causa dell’emergenza Covid-19.