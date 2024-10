Reggina: se arriva la B, i festeggiamenti secondo Gazzetta del Sud

Il Consiglio Direttivo di venerdi ha ulteriormente spianato la strada verso la serie B per la Reggina. Nonostante tentativi fastidiosi e maldestri di altri, il percorso tracciato in presenza anche del presidente federale Gabriele Gravina, porterà alla promozione diretta delle tre capolista e la disputa dei play off per la quarta.

Le norme anticovid oggi impediscono qualsiasi tipo di festeggiamento di massa ed allora sul quotidiano Gazzetta del Sud, c’è un rilancio di quella che era stata l’idea iniziale del sindaco Giuseppe Falcomatà: “L’Ad Federica Scipioni ha incontrato il vice sindaco della Città metropolitana Riccardo Mauro. Se la Reggina dovesse andare in serie B, si starebbe pensando di colorare con apposite luci ed effetti visivi i monumenti principali della città. Si pensa di proiettare un’enorme lettera B, il tutto nel rispetto delle norme anticovid che vietano assembramenti“.