Cambiano le date anche del calciomercato. Le ipotesi sulle nuove

Riparte il calcio anche in Italia. Dopo una lunga ed accesa discussione, le parti hanno trovato diversi punti d’incontro e finalmente il pallone potrà tornare a rotolare. Rimangono i dubbi sulla “famosa” quarantena in caso di positività, la speranza di tutti è che ciò non accada mai, ma si vedrà.

Quindi serie A e B pronte a scendere in campo, con l’apertura ufficiale dedicata alla Coppa Italia, per la serie C si dovrebbe procedere con la soluzione venuta fuori dal Consiglio Direttivo di venerdi, al quale era presente anche il presidente della FIGC Gravina. Le classifiche attuali non potranno essere modificate, per il semplice motivo che il campionato non ripartirà, almeno nella sua prosecuzione regolare.

Il Consiglio Federale è molto probabile, approverà quanto deciso dal direttivo di Lega Pro e quindi con le prime tre direttamente promosse e le ultime retrocesse e la disputa di play off e play out per tutto il resto. Lo stravolgimento dei calendari dovuto allo stop per la pandemia, porterà ovviamente anche a modifiche sulle date del calciomercato. Solitamente al via dal primo di luglio e fino al due di settembre, avrà il suo inizio dal prossimo primo settembre ed ancora da decidere se la sua conclusione sarà il cinque di ottobre.