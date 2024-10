La Reggina vede la Serie B: Consiglio Direttivo terminato

Il lungo Direttivo di Serie C odierno è terminato in questi minuti. Secondo quanto raccolto si legge tra le colonne di TuttoC gia nel primo pomeriggio parti hanno trovato l’accordo sulla ripartenza.

Leggi anche

La Lega Pro, insomma, non si fermerà. Ma non tutti i club scenderanno in campo. Con grande probabilità, infatti, le prime dovrebbero salire direttamente in B mentre le ultime retrocesse in D.

Leggi anche

I playoff -si legge- dovrebbero essere su base volontaria mentre i playout dovrebbero giocarsi entro il 30 giugno. Date possibili per l’inizio dei playoff il 21 e il 27 giugno. Si attendono a breve comunicazioni in merito.