Direttivo Lega Pro: le ultimissime da tuttoC. Reggina verso la promozione diretta

“Il Direttivo di Lega Pro, attualmente in corso in via telematica alla presenza del presidente FIGC Gravina, sta pensando a come terminare la stagione in Serie C. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com si allontana sempre più l’ipotesi di terminare il campionato in maniera regolare. L’idea forte è quella di disputare direttamente playoff e playout, promuovendo le prime e retrocedendo le ultime. Per i playoff si lavora a una doppia data: la più papabile al momento è la stessa della Serie B (col primo turno playoff tra 26 e 27 giugno) ma si sta lavorando anche a un inizio anticipato, in linea con la Serie A (weekend del 20-21 per intenderci). I playoff potrebbero essere a base volontaria, con le sconfitte a tavolino per chi non si presenterà, ma senza troppe conseguenze.

Prima degli spareggi promozione bisognerà però disputare la finale di Coppa Italia Lega Pro fra Ternana e Juventus B, con il risultato che cambierebbe le sorti playoff di Vibonese e Pistoiese. La contesa tra umbri e piemontesi sarà probabilmente la prima sfida tra club di C dopo il lockdown.

Per quanto riguarda i playout, invece, l’intenzione è di disputarli entro fine giugno, in modo da evitare ai club in zona retrocessione di dover rinnovare i contratti nel mese di luglio. Tutto, però, è ancora in divenire: la discussione è in corso ma c’è la voglia di trovare un accordo da poter poi far approvare in Consiglio Federale.