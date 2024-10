Reggina, si tenta il colpaccio: contatti con Menez

La Reggina aspetta la certificazione della promozione in Serie B ma intanto si sta muovendo con le solite ambizioni.

Questo quanto appare su alfredopedulla.com

Piace non poco -si legge- Jeremy Menez, attaccante classe 1987, che si è ormai liberato dal Paris FF dopo una stagione in Ligue 2. E si tratta ovviamente di un obiettivo di assoluto spessore. Qualche settimana fa Menez aveva parlato di contatti in Italia nel corso di una diretta Instagram, possiamo aggiungere che tutti i riferimenti italiani portano alla Reggina.

Menez ha altre proposte ma tornerebbe volentieri in Italia dopo le esperienze con Roma e Milan. Si sta ragionando su un biennale ma bisogna trovare la quadratura, pertanto è giusto essere prudenti: confermiamo i contatti con il fratello-agente, capiremo più avanti se ci sono i margini. Ma siccome i contatti non possono essere smentiti, si tratta dell’ennesima conferma che – indipendentemente dall’accordo o meno – le ambizioni della Reggina sono molto alte, in attesa dell’ufficialità della promozione in B.