In attesa di notizie, si muove il mercato. Reggina su un attaccante forte e di esperienza

Lo aveva anticipato il Ds Taibi. Pur aspettando notizie certe, la Reggina comunque sta sondando il mercato. Le incertezze sono infinite ed il rischio serio rimane quello di incontrare difficoltà anche sul mercato. A tale proposito, quella che sembrava una voce e nulla più, trova le prime conferme.

larena.it lancia una notizia che interessa i tifosi della Reggina. Infatti, dopo sei anni di militanza, Riccardo Meggiorni potrebbe lasciare la società clivense e nella nutrita schiera di società interessate, vi sarebbe anche la società amaranto. Chiaramente, in base a quelle che sono state le indicazioni del Consiglio Federale, le operazioni ufficiali potranno effettuarsi dal primo di settembre, ma comunque è sempre bene muoversi in anticipo, se si può. C’è da dire che il calciatore starebbe volentieri in zona, per questo viene dato al momento molto favorito il Vicenza.