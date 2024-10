Falcomatà: ‘La Reggina tornerà in B’. L’invito del primo cittadino ai tifosi amaranto

A poche ore dalla conclusione dell’Assemblea di Lega Pro che ha definitivamente portato a termine la proposta da inviare alla FIGC per la decisione finale spettante al Consiglio Federale, riguardo i pareri quasi all’unanimità espressi per la promozione della Reggina, il sindaco di Reggio Calabria, nel corso della sua consueta diretta ha dedicato un passaggio alla società amaranto:

“Anche se non è ufficiale, la nostra squadra ritornerà nel campionato di Serie B. Dovremo, fin da ora, essere ben chiari. Non si possono fare festeggiamenti, cortei. Bisogna essere consapevoli della tragedia che è in atto. Anche per rispetto alle vittime del Covid. Gioiremo in maniera sobria e moderata“.