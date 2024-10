Una reggina della Fortitudo 1903, nella selezione azzurra per gli Europei di Judo

E così dopo un brevissimo letargo estivo gli atleti della Fortitudo 1903 di Reggio Calabria si risvegliano col botto. Già dal 27 agosto, infatti, la judoka reggina Anna Fortunio è partita alla volta di Lignano dove fino all’1 settembre si è svolto uno Stage internazionale della FIJLKAM. Questo di Lignano è una sorta di pre allenamento in vista della preparazione di rifinitura che, invece, verrà effettuata al Centro Olimpico di Ostia dal 7 al 12 settembre.

Da qui i ventidue atleti della Nazionale U21, tra cui la reggina, partiranno alla volta di Sofia (BUL) dove si terrà il Campionato Europeo Juniores. La novità di questa edizione dell’Europeo sarà che oltre agli incontri individuali, per la prima volta nella classe Juniores, verrà disputata la gara a squadre mista. Dopo l’argento e i due bronzi dello scorso anno in Slovenia, l’Italia parte per Sofia con ben più alte aspettative. Del resto la squadra dei ventidue atleti schierata, tra cui figurano nomi ricorrenti sui podi nazionali e internazionali, ne è la prova; non a caso la stessa Fortunio, settimo posto nel 2017 a Maribor, è al suo terzo Campionato Europeo.