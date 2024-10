Reggina di misura al Granillo: battuta l’Entella 1-0 con rigore di Montalto

Quarto risultato utile consecutivo per la Reggina di mister Baroni che bissa il successo di Pescara con un gol di Montalto su rigore nel primo tempo. Le due squadre, con una complicata situazione di classifica, danno vita ad una bella partita al Granillo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Reggina ed Entella si affrontano infatti a viso aperto dando vita ad un match agonisticamente valido e bello da vedere. Parte forte la Reggina che al 12° trova il gol su rigore con Montalto, alla sua seconda rete in amaranto. Man mano che passano i minuti l’Entella esce fuori dal guscio senza però impensierire più di tanto Nicolas impegnato solo per l’ordinaria amministrazione.

Secondo tempo combattuto, con una Reggina che cerca il raddoppio e un Entella che non demorde. Gli amaranto dimostrano anche di saper soffrire quando l’Entella con le ultime risorse prova trovare il pari mettendo sotto pressione la retroguardia amaranto. Ma i ragazzi di Mister Baroni vogliono la vittoria e la ottengono con il cuore e lo spirito di sacrificio.

Le formazioni ufficiali

Mister Baroni deve fare a meno dello squalificato Menez che è apparso in ripresa negli ultimi due match. Confermata in blocco la difesa della partita vittoriosa in quel di Pescara, con l’impiego dal primo minuto di Di Chiara tornato dalla squalifica. A centrocampo Bianchi prende il posto di Crimi, mentre Rivas rimpiazza Menez.

Reggina

(4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Loiacono, Crimi, Kinglsey, Bellomo, Orji, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Virtus Entella

(4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Brescianini, Cardoselli, Mazzocco; Nizzetto; Brunori, Mancosu. A disposizione: Borra, Costa, Dragomir, Bonini, Rodriguez, Capello, De Cocl, Coppolaro, Paolucci, Settembrini, Morosini, Schenetti. Allenatore: Vivarini.

Arbitri

Davide Massa di Imperia (Davide Moro di Schio e Marco Della Croce di Rimini). IV ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Primo tempo

Al 4° minuto ci prova da distanza siderale Di Chiara. Ma la palla è alta sopra la traversa.

Al 9° palla spiovente in area amaranto. Batti e ribatti che genera un po’ di confusione e qualche indecisione nella retroguardia della Reggina che alla fine libera l’area.

All’12° GOAL della Reggina. Folorunsho è abbattuto in area dal numero 14 Cardoselli. Per Massa è rigore netto. Sul dischetto si presenta Montalto che con freddezza spiazza l’estremo difensore dell’Entella. L’attaccante amaranto è già a quota due reti.

Al 15° punizione per la Reggina da oltre trenta metri. Ancora una volta Folorunsho viene colpito da una gomitata da parte di Chiosa che viene ammonito. Sulla palla si presenta Montalto che prova la botta. Ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Al 19° brutta palla persa da Di Chiara con l’Entella che attacca lo spazio ed arriva a insidiare la porta di Nicolas sorpreso dall’errore del compagno di squadra. Ci mette una pezza Cionek.

Primi venti minuti giocati con grande agonismo dalla Reggina che pressa alto e aggredisce gli avversari, presentandosi più volte dalle parti di Russo.

Al 25° si rivede l’Entella che conquista un calcio d’angolo sugli sviluppi del quale un colpo di testa crea una serie di carambole che si risolvono con un nulla di fatto.

Al 33° è ancora l’Entella ad affacciarsi in area amaranto sfiorando il pari. Cross dalla fascia sinistra di Brunori che trova Brescianini pronto alla battuta. Nicolas non ci arriva ma per fortuna la palla esce di poco a lato.

Al 35° ancora una brutta palla persa a centrocampo che innesca il contropiede dell’Entella

Al 36° sul cambio di fronte bella incursione degli amaranto. Palla al centro dell’area per l’accorrente Edera che tira a colpo sicuro di sinistro, senza trovare la porta.

Al 38° nuova iniziativa dell’Entella che va alla conclusione con Brunori dal vertice destro dell’area trovando la provvidenziale deviazione di Stavropoulos.

Al 39° sugli sviluppi del calcio d’angolo il colpo di testa di Mazzocco, centrale e debole, trova Nicolas pronto alla parata.

Al 41° il primo di tre angoli consecutivi per la Reggina si conclude con l’anticipo del portiere sull’intervento di testa provato da Cionek. Nel secondo calcio d’angolo Edera ha provato ad impensierire Russo direttamente dalla bandierina non riuscendo a sorprendere l’estremo difensore dell’Entella. Il terzo corner finisce invece tra le mani del portiere.

Secondo tempo

Partenza positiva per la Reggina che mostra da subito di voler trovare il raddoppio al cospetto di un Entella che prova a non farsi schiacciare.

Al 46° il solito Folorunsho viene messo a terra, Dalla successiva punizione battuta da Edera arriva il colpo di testa di Montalto che però finisce sul fondo.

Al 59° doppio cambio per l’Entella: escono Chiosa e Mancosu per Coppolaro e Capello

Al 60° si mette subito in evidenza il neo entrato Capello che raccoglie un suggerimento del compagno in area e tira forte a mezza altezza, ma la palla si alza sopra l atraversa.

Al 61° doppio cambio Reggina, escono Montalto e Rivas ed entrano Denis e Okwonkwo

Al 67° ancora due cambi per gli amaranto, escono Bianchi ed Edera, per Liotti e Crimi.

Al 68° Vivarini manda in campo Paolucci e Schenetti per Mazzocco e Nizzetto.

Al 75° ammonito Okwonkwo.

Al 76° grande occasione per la Reggina. Lakicevic scende sulla fascia destra a grandi falcate e mette al centro per Okwonkwo che calcia in corsa trovando la risposta di Russo che mette in angolo.

Al 78° cambio Entella: entra Rodriguez per Cardoselli

Al 79° uscita incerta di Russo, Liotti ci crede e calcia dal limite dell’area in sforbiciata senza trovare lo specchio della porta rimasto incustodito.

All’83° cartellino giallo per Crimi per un fallo tattico sulla trequarti.

All’89° ci prova l’Entella che richiede la massima punizione per una trattenuta in area.

Al 91° punizione dal limite basso dell’area per l’Entella. Colpo di testa centrale che trova Nicolas pronto al bloccaggio.

Al 93° entra Loiacono al posto di Di Chiara