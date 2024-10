Reggina, due iniziative per ricordare Davide Astori

Sarà difficile, obiettivamente, tornare a concentrarsi sul calcio giocato. La perdita di Davide Astori, seppellito oggi a San Pellegrino Terme, è ancora troppo fresca e dolorosa. Ma, come lo stesso sfortunato capitano della Fiorentina probabilmente avrebbe voluto, il pallone deve riprendere a rotolare. In suo onore, però, molte squadre, nel weekend calcistico in arrivo, gli renderanno omaggio.

Fra queste, come comunicato poco fa, ci sarà anche la Reggina. Il club amaranto, infatti, farà indossare ad Ivan Castiglia, capitano della compagine dello Stretto, una maglia con la dicitura “Ciao Davide 13”. Successivamente la stessa verrà messa all’asta, con il ricavato che sarà devoluto in beneficenza.

La società di Via Petrara, inoltre, ha invitato i propri sostenitori a dedicare un minuto, il 13esimo di Reggina-Monopoli, di applausi ad Astori. Due iniziative che, certamente, evidenziano la sensibilità della dirigenza reggina e l’affetto provato a tutte le latitudini verso Davide. Che ci ha lasciato, in maniera incredibile, davvero troppo presto.

Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale amaranto:

La Reggina omaggia Davide Astori il calciatore della Fiorentina e della Nazionale scomparso prematuramente domenica scorsa. In occasione della gara con il Monopoli, il capitano della Reggina Ivan Castiglia indosserà una maglia speciale con la scritta “Ciao Davide 13” sotto il logo ufficiale del Club.

Al termine della gara, la maglia del capitano amaranto sarà venduta all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza (seguiranno info in merito).

Oltre al minuto di raccoglimento prima dell’inizio del match indetto dalla Lega, la Reggina chiede la collaborazione del pubblico amaranto lanciando l’iniziativa di alzarsi in piedi al 13’ del primo tempo e applaudire per sessanta secondi.