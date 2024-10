Reggina, è fatta per Lafferty e Charpentier. Ma arriverà il ‘colpaccio’

La Reggina non ha intenzione di fermarsi. Il calciomercato impazza e il Direttore sportivo Massimo Taibi è al lavoro come non mai per regalare a mister Mimmo Toscano una rosa che possa ambire alle zone alte della classifica di Serie B.

Ufficializzato Jeremy Menéz, gli amaranto hanno praticamente chiuso per Lorenzo Crisetig, Gabriel Charpentier e Kyle Lafferty. Ma guai a pensare che il reparto d’attacco sia completo.

Manca infatti la ciliegina (un’altra) sulla torta per poter considerare ultimata la batteria offensiva. L’identikit del “bomber” che verrà sarà quella di un centravanti che il campionato cadetto lo conosce benissimo, magari con qualche promozione già nel palmarès. Tradotto: un cecchino d’area di rigore con la doppia cifra nel sangue.

