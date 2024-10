Reggina, G. Praticò: ‘Crediamo nel settore giovanile. Orlandi e Zito grandi tecnici’

Reggina sempre al centro dei dibattiti calcistici e con Giuseppe Praticò, ospite della trasmissione condotta dal collega Nino Neri “Pianeta Dilettanti”, argomento principale della puntata quello riguardante i giovani calciatori: “La Reggina crede tanto nel settore giovanile. Al primo anno nonostante non avessimo strutture dove poterci allenare, abbiamo allestito comunque le squadre per ogni categoria.

Per una società professionistica i costi sono elevati, specie all’interno di una struttura come quella del centro sportivo S. Agata. Con le regole che riguardano gli Under soprattutto in serie C, è quasi un obbligo puntare sui giovani.

Siamo abbastanza soddisfatti di quello che stiamo facendo ed i risultati, comunque buoni, non rappresentano la nostra priorità.

Il rapporto tra la Reggina e le altre scuole calcio lo stiamo costruendo, visto che siamo arrivati solo da qualche anno, tanti contatti sono stati avviati.

Orlandi non ha bisogno di presentazioni. Ha fatto un grande lavoro prima sulla testa dei calciatori e poi sotto l’aspetto tecnico-tattico. Hanno trovato la giusta quadra per ambire alla prima posizione ed alla Vibonese faccio davvero un grandissimo in bocca al lupo, società seria trasparente che non meritava la retrocessione.

La Reggina crede tanto nel lavoro di mister Zito, anche per questo motivo la società ha mandato diversi giocatori in prestito alla Cittanovese, lo stesso mister è rimasto legato a noi ed anche a loro auguro di raggiungere gli obiettivi prefissati”.