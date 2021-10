Reggina sconfitta a Pisa, ma il tweet di Gallo è un pensiero a Daniel Leone

Calcio in secondo piano dopo un'altra notizia che ha sconvolto il mondo amaranto

La Reggina ha conosciuto la prima sconfitta in campionato sul campo della capolista Pisa, ma il presidente Luca Gallo con il suo solito tweet post gara, ha voluto invece ricordare la prematura scomparsa dell'ex amaranto Daniel Leone: "E’ arrivata la prima sconfitta, ma quando ci lascia un ragazzo di 28 anni il calcio non può che passare in secondo piano. Il mio pensiero va a Daniel Leone, certo che da oggi nel cielo amaranto brilla un'altra stella".