Reggina, Gallo: ‘Ho un obiettivo, neanche il covid mi fermerà. Voglio la A’

Nel giorno della presentazione di Lafferty, il presidente Gallo ribadisce la volontà di comprare ancora per rinforzare ulteriormente la squadra: “Ci saranno ulteriori acquisti e cessioni, il lavoro è molto lungo ma c’è tempo. Qualcuno lascerà la Reggina, qualche altro arriverà. Cerchiamo calciatori solo funzionali al progetto.

Il coinvolgimento è totale e tocca vari punti del club. Ogni giorno cerco qualcosa per migliorare questa società, superfluo ribadire che quanto successo ha creato delle difficoltà, per tutti. Ma quando io ho preso la Reggina avevo un obiettivo ben preciso, non mi fermerà il covid rispetto all’obiettivo che ho in testa. Fino a quando potrò darò tutto e farò tutto per questo club, siamo ad una parte del percorso, dobbiamo andare avanti ed io non mi fermerò. L’obiettivo? Se volete mi nascondo, ma voglio andare in serie A. Non ho tempo, prima lo raggiungo, meglio è. Magari non riesco, ma non possono nascondere di volerla raggiungere.