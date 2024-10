Reggina, Lafferty: ‘Questa città merita la serie A. Sono qui per questo’

E’ il giorno di Kyle Lafferty. Il nuovo attaccante della Reggina è stato presentato alla stampa presso la tribuna Vip dell’Oreste Granillo: “Sono davvero emozionato e felice di far parte di questo team e farò di tutto per ottenere risultati importanti. Io combatto fino alla fine di ogni partita, esco dal terreno di gioco solo se me lo chiede il mister.

La Reggina è una grande squadra che merita di andare in serie A e per me è una prova importante. Volevo tornare in Italia dopo la bellissima esperienza con il Palermo. La Reggina mi ha dato questa opportunità e la ringrazio.

In campo sono molto duttile, posso giocare in più zone del campo nel reparto offensivo. Ci sono grandi giocatori in questa squadra e per me è un grande stimolo. Il mio obiettivo è quello di arrivare in serie a con questa squadra.

Qui a Reggio mi hanno impressionato i tifosi, molto appassionati. Ho visto il centro sportivo S. Agata, sono rimasto molto colpito dalla struttura”.