Reggina, giornalisti e tifosi: “Adesso la crescita, ma serve supporto economico’

In occasione dell’ultima partita di campionato della Reggina, CityNow Sport ha voluto ascoltare le opinioni in merito all’intera stagione 2017/2018, cercando di capire le sensazioni di chi con grande passione segue le vicissitudini amaranto, e apprezzando le gesta dei protagonisti del campionato che ha visto il raggiungimento dell’obiettivo ovvero la salvezza auspica allo stesso tempo che si possa migliorare ambendo a traguardi prestigiosi.

Riavvolgendo il nastro del campionato e ringraziando tutti per aver reso popolare ed apprezzata la nostra rubrica, con un arrivederci alla prossima stagione, ai nostri microfoni questa settimana hanno risposto:

Antonello Placanica (direttore di Forza Reggina): “Obiettivo raggiunto con meno sofferenza del previsto, ci saremmo risparmiati diverse vicissitudini nel momento in cui probabilmente con qualche risultato utile avremmo potuto aspirare ad una classifica migliore. Mi sembra consequenziale che l’obiettivo il prossimo anno sia migliore. Il campionato in generale di quest’anno è stato più scadente dello scorso campionato. Il direttore sportivo è un’esigenza emersa in quanto ciò che si era prefissato la scorsa stagione non è rimasto atteso. Per quanto riguarda la struttura societaria si passa da un momento quasi pionieristico a degli incarichi precisi così che ognuno sappia cosa dover fare. Tutto ciò favorirà la crescita della società.”

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo): “Un campionato scadente, cerco di capire se i mezzi tecnici sono più scarsi da parte dell’allenatore o della squadra. I nuovi incarichi lasciano ben sperare perchè la squadra sia all’altezza della storia calcistica della città.”

Eva Giumbo (giornalista di Reggio TV): “Il campionato è stato altalenante, abbiamo raggiunto l’importante obiettivo della salvezza, non è stato facile. Fortunatamente gli innesti del campionato di mezza stagione sono servizi, mi dispiace che Bianchimano vada via. Abbiamo una rosa competitiva, vedi La Camera, oggi c’è stato un ottimo Armeno, è stato un campionato difficile però adesso dobbiamo puntare alla costruzione di una squadra per l’alta classifica. Auspico si ricucia il rapporto con la curva. Vedere lo stadio pieno come i bei tempi sarebbe importante, la Reggina con Taibi e Branca potrà migliorarsi perché la città abbia una squadra ad alto livello.”

Franco Pellicanò (Presidente USSI Calabria): “Il premio ai giocatori per aver raggiunto la salvezza. Una città come Reggio Calabria può avere maggiori ambizioni, con Taibi e Branca si spera in tal senso, e bisogna capire se accontentarsi o migliorare e serve un cambio di passo nell’ambito economico. Chi vuole veramente che questa squadra migliori, ripeto, la supporti economicamente.”

Ugo La Camera (giornalista sportivo): “Si è ottenuta la salvezza con due giornate di anticipo, si è iniziato a pianificare bene, sperando che l’obiettivo del prossimo anno siano i playoff. ”

Pasquale Sorgonà (ex del settore giovanile Reggina): “Obiettivo raggiunto nonostante le grandi difficoltà. Gli alti e bassi fanno parte di qualsiasi società sportiva. Ci sono i presupposti per fare meglio, il Team manager Branca e il DS Taibi da stamane hanno portato una ventata di freschezza e di novità che servirà il prossimo anno per migliorarci.”

Enzo Gullo (allenatore di calcio): “Abbiamo raggiunto l’obiettivo, dalle ultime giornate un minimo di rammarico, si sarebbe potuto fare anche di più con questi mezzi tecnici. Con l’inserimento di Taibi faremo sicuramente bene. Bisogna capire il tecnico che si sceglierà visto che Maurizi probabilmente andrà via.”