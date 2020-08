Reggina: è il giorno di Alessandro Plizzari

La Reggina avrà un altro portiere. La strategia portata avanti dal Ds Taibi prevede quindi un giovane di qualità da affiancare ad Enrico Guarna sul quale la società ed il tecnico credono fermamente. Alla fine chi meriterà di iniziare da titolare lo farà ed in questo mister Toscano non fa gerarchie. In serie B come in ogni campionato il ruolo del portiere è tra quelli che viene preso maggiormente in considerazione insieme all'attaccante di sicuro affidamento ed in questo senso la Reggina nei due reparti risulta abbastanza coperta.

Come anticipato nella giornata di ieri, Alessandro Plizzari sarà oggi a Reggio Calabria e conoscerà i nuovi compagni e dopo il classico rito delle visite mediche, insieme al nuovo passaggio caratterizzato dal test dei tamponi, si aggregherà ai compagni.

Adesso resta da capire quello che si intende fare con l'altro giovane portiere Farroni che, anche per una serie di richieste, certamente non penserà di stare a riposo per un'altra stagione.