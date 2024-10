Reggina: arrivano le decisioni del Giudice Sportivo con la squalifica di Ba

Squalifica anche per il Team Manager Alessandro Francesco

Dopo aver completato il match con l’Acireale e completato il referto dell’incontro, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo:

Le decisioni

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA – BA RACINE (REGGINA 1914 A.S.)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ALESSANDRO FRANCESCO (team manager REGGINA 1914 A.S. ASD) Per avere, nel corso dell’intervallo, assunto condotta aggressiva e minacciosa e avere rivolto espressioni offensive nei confronti di un dirigente della squadra avversaria rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine che, a fatica, riportava la calma.